Tuzla domaćin 2. Pannonica Triatlon Kupa i prvog Super Kid Akvatlona

Triatlon klub Tuzla najavio je održavanje druge međunarodne triatlon utrke u našem gradu 2. Tuzla Pannonica Triatlon Kup zajedno s prvim Super Kid Akvatlonom.

Danas će obje utrke biće održane sa startom i ciljem na Panonskim jezerima.

Takmičenje je uvršteno u kalendar triatlon lige Bosne i Hercegovine i ujedno nosi status državnog prvenstva u sprint triatlonu. Disciplina obuhvata 750 metara plivanja, 20 kilometara vožnje biciklom i 5 kilometara trčanja. Triatlonski savez Bosne i Hercegovine i ove godine je prepoznao zalaganje Triatlon kluba Tuzla, povjerivši mu domaćinstvo najvažnijeg nacionalnog takmičenja u ovoj disciplini.

Triatlon, kao olimpijski sport, posljednjih godina u BiH bilježi značajan rast i privlači sve veći broj rekreativaca i profesionalaca. Poseban akcenat organizatori stavljaju na mlade, pa će prvi put biti održan i Super Kid Akvatlon, namijenjen djeci od 7 do 15 godina. Utrka podrazumijeva kombinaciju plivanja i trčanja, a mali učesnici biće raspoređeni u dvije starosne kategorije, čime se nastoji motivisati najmlađe da se kroz sport razvijaju i jačaju zdrave navike.