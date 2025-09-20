Tuzla domaćin 2. Pannonica Triatlon Kupa i prvog Super Kid Akvatlona

RTV SLON

Triatlon klub Tuzla najavio je održavanje druge međunarodne triatlon utrke u našem gradu 2. Tuzla Pannonica Triatlon Kup zajedno s prvim Super Kid Akvatlonom.

Danas će obje utrke biće održane sa startom i ciljem na Panonskim jezerima.

Takmičenje je uvršteno u kalendar triatlon lige Bosne i Hercegovine i ujedno nosi status državnog prvenstva u sprint triatlonu. Disciplina obuhvata 750 metara plivanja, 20 kilometara vožnje biciklom i 5 kilometara trčanja. Triatlonski savez Bosne i Hercegovine i ove godine je prepoznao zalaganje Triatlon kluba Tuzla, povjerivši mu domaćinstvo najvažnijeg nacionalnog takmičenja u ovoj disciplini.

Triatlon, kao olimpijski sport, posljednjih godina u BiH bilježi značajan rast i privlači sve veći broj rekreativaca i profesionalaca. Poseban akcenat organizatori stavljaju na mlade, pa će prvi put biti održan i Super Kid Akvatlon, namijenjen djeci od 7 do 15 godina. Utrka podrazumijeva kombinaciju plivanja i trčanja, a mali učesnici biće raspoređeni u dvije starosne kategorije, čime se nastoji motivisati najmlađe da se kroz sport razvijaju i jačaju zdrave navike.

pročitajte i ovo

BiH

Razbijena grupa koja je krijumčarila migrante iz BiH u zemlje EU

Vijesti

Profesorica s Harvarda: Građani BiH žele mir, političari održavaju tenzije

BiH

CIK BiH dobija novac za prijevremene izbore za predsjednika RS

Sport

Sloboda danas na Tušnju dočekuje Travnik

Istaknuto

Teška saobraćajna nesreća kod Lukavca, jedna osoba smrtno stradala

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]