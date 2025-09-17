Drugi Tuzla Pannonica Triatlon Kup, ujedno Državno prvenstvo u sprint distanci i prvi Super Kid Akvatlon, u organizaciji Triatlon kluba „Tuzla‟, Triatlon i pentatlon saveza Bosne i Hercegovine i uz podršku Olimpijskog komiteta BiH, kao dio obilježavanja Evropske sedmice sporta bit će održan u Tuzli 20. septembra na tri lokacije – jezerima Panonika, u gradskoj jezgri i na šetalištu Slana banja.

U ovom takmičenju učestvuju članovi i članice sedam klubova iz Sarajeva, Banje Luke, Tuzle i Prozor-Rame, kao i rekreativni triatlonci iz svih dijelova BiH, čime se pridružuju globalnoj kampanji #BeActive i Evropske sedmice sporta koju u Bosni i Hercegovini, kao dio projekta „EU4Youth – European Week of Sport Beyond Borders in the Western Balkans“, koji finansira Evropska komisija kroz IPA program, implementiraju Olimpijski komitet BiH i Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske, uz koordinaciju Ministarstva civilnih poslova BiH.

Učesnici u dobi od 7 do 66 godina svojim nastupima i željom za takmičenjem pokazat će snagu i ljepotu triatlona kao olimpijskog sporta, a time i važnost aktivnosti i bavljenja sportom za zdravlje pojedinca i zajednice, kako na profesionalnom tako i na rekreativnom nivou.

„Drago nam je što smo dio Evropske sedmice sporta i zajedno slavimo njen jubilej i desetu godišnjicu. Posebno smo ponosni na mlađe kategorije. Super Kid Akvatlon obuhvata plivanje i trčanje, i s početkom u 11 sati bit će održan u krugu Panonike. Također, Drugi Tuzla Pannonica Triatlon Kup interesantan je i po tome što će se plivati na australski način, s takozvanim aussie izlazom između dva jezera‟, kazao je Mirza Jamaković, zamjenik direktora Drugog Tuzla Pannonica Triatlon Kupa i predsjednik Upravnog odbora Triatlon i pentatlon saveza Bosne i Hercegovine, te pozvao publiku da ih podrži.

S proglašenjem pobjednika za mlađe uzraste slijedi svečano otvaranje ove sportske manifestacije i pod sloganom #BeActive nastavak nadmetanja – start sprint triatlona za muškarce te start sprint triatlona za žene u kategoriji seniori, a kompletan program i propozicije takmičenja dostupni su na www.triatlontuzla.com.

Ovaj događaj, nakon Cazina, Pala, Neuma, Zenice i Širokog Brijega, jedan je u nizu kojim se u našoj zemlji obilježava Evropska sedmica sporta, a uvertira je za centralnu manifestaciju #BeActive kampanje u BiH koja će biti upriličena u utorak, 23. septembra, u Visokom.