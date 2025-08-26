Tuzla Grand Prix: Gregor Dodik najbrži na stazi Stara Majevica

Na stazi „Stara Majevica“, na dijelu puta Tuzla – Čelić, 23. i 24. augusta održan je Tuzla Grand Prix, sportski spektakl u organizaciji Auto 4×4 Cluba, koji je okupio oko 50 vozača iz BiH i regije, te više od šest hiljada posjetilaca.

Brdska trka – pobjeda Gregora Dodika

Centralni dio manifestacije bila je Brdska trka, vožena na dionici puta R459 u dužini od 3.100 metara. U subotu, 23. augusta, održan je trening, dok je nedjelja donijela uzbuđenja glavne trke. Najbrži je bio Gregor Dodik iz Vareša s vremenom 4:42:966, drugo mjesto zauzeo je Haris Memišević iz Tuzle, a treće Dušan Maksimović iz Vlasenice. U klasi Historic slavio je veteran Mirsad Krainović iz Tuzle.

Formula Driver i Gran Turismo

Uz brdsku trku održane su i discipline Formula Driver i Gran Turismo. U Formuli Driver voženoj kao dvije zasebne trke, prvog dana trijumfovao je Tuzlak Eldin Kurtić, ispred Adisa Duranovića iz Bihaća i Dušana Maksimovića. Drugog dana, nakon kišnog jutra i sunčanog finala, najbrži je bio Gregor Dodik, ispred Eldina Kurtića i Mitra Nedića iz Zvornika.

U disciplini Gran Turismo pobjednik je bio Adis Duranović, drugo mjesto zauzeo je Božo Kević iz Bijeljine, a treće Hasan Karić iz Hadžića.

Sportski značaj i podrška

Brdska trka bodovana je za BIHAMK-FIA Šampionat BiH, dok je Formula Driver donijela bodove za BIHAMK-FIA Cup. Generalni pokrovitelj bio je Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK, a manifestaciju su podržali JKP „Saobraćaj i komunikacije“ Tuzla i Turistička zajednica Grada Tuzla.

Ovo je već jedanaesta trka koju je Auto 4×4 Club organizovao u ovoj godini, čime Tuzla Grand Prix potvrđuje status jednog od najznačajnijih automobilističkih događaja u Bosni i Hercegovini.