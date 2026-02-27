Tuzla servis: Nekoliko naselja bez vode, u toku sanacija kvara

TUZLA SERVIS 27.02.2026.

*** VODOVOD – Dio naselja Dobrnja i naselja Čanići,Badre i dio naselja Kiseljak bez vodosnabdijevanja zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara očekuje se u toku dana. Uredno je vodosnabdijevanje ostalih gradskih i prigradskih naselja na području Tuzle.

*** MUP TK – Javni red i mir narušen je tri puta, evidentirano je izvršenje šest krivičnih djela, dogodile su se četiri saobraćajne nezgode.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 190 zdravstvenih usluga.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je četiri intervencije.

*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je sedam beba, pet dječaka i dvije djevojčice. U privatnom porodilištu Plava Medical Group nije bilo porođaja.

*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.

*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplotne energije.

*** DANAS, 9. DANA RAMAZANA (PETAK 27.02.) VRIJEME IFTARA JE U: TUZLI 17:35, SARAJEVU 17:37, ZENICI 17:38, MOSTARU 17:39, BIJELJINI 17:32, BANJA LUCI 17:40, BIHAĆU 17:45.

*** BH Telecom d.d. Sarajevo obavještava građane da će u subotu, 28.02.2026.gdine, u periodu od 08:00 do 14:00 sati doći do potpune obustave saobraćaja u naselju Kužići u dijelu ulice Pavla Goranina kod broja 95, a radi otklanjanja kvara na instalacijama. Mole se građani, učesnici u saobraćaju, da do okončanja radova koriste alternativne putne pravce, te poštuju saobraćajnu signalizaciju, a stanovnici ovog naselja za strpljenje i saradnju tokom obustave saobraćaja.