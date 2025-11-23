Tuzla servis: Nekoliko naselja bez vodosnabdijevanja

RTV SLON
Voda, vodosnabdijevanje, vodovod
Foto: Ilustracija

TUZLA SERVIS 23.11.2025.

*** VODOVOD – Dio naselja Požarnica, Rukice, Kukarići, Bojići, Jovanovići i Trakilovići bez vodosnabdijevanja zbog nestanka napajanja električnom energijom pumpne stanice. Uredno vodosnabdijevanje ostalih gradskih i prigradskih naselja.
*** MUP TK – Javni red i mir nije narušavan, evidentirano je izvršenje šest krivičnih djela, dogodilo se šest saobraćajnih nesreća.
*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pružene su 142 zdravstvene usluge.
*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je dvije intervencije.
*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je sedam beba, pet dječaka i dvije djevojčice. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođene su dvije bebe, jedan dječak i jedna djevojčica.
*** JKP KOMUNALAC – Sve raspoložive ekipe za čišćenje snijega nalaze se na terenu i provode redovne aktivnosti u skladu sa snježnim padavinama. Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.
*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.
*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplotne energije.

