Tuzla servis: Rođeno je 10 beba u protekla 24 sata

Jasmina Ibrahimović
tuzla servis, beba
Foto: Ilustracija/ Baby

*** VODOVOD – Uredno vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja.
*** MUP TK – Javni red i mir narušen je četiri puta, evidentirano je izvršenje osam krivičnih djela, dogodile su se četiri saobraćajne nesreće.
*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 165 zdravstvenih usluga.
*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je pet intervencija.
*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je 10 beba, pet djevojčica i pet dječaka . U privatnom porodilištu Plava Medical Group nije bilo porođaja.
*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.
*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.
*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplinske energije.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno 9 beba

Tuzla i TK

Tuzla servis: Uredno vodosnabdijevanje svih naselja

Istaknuto

Tuzla servis: U protekla 24 sata pruženo je 199 zdravstvenih usluga

Istaknuto

Tuzla servis: Rođeno je 13 beba

Istaknuto

U Tuzli rođeno šest beba, četiri djevojčice i dva dječaka

Tuzla i TK

Tuzla servis: Uredno vodosnabdijevanje svih naselja

Magazin

Da li znate koliko problema može izazvati ovaj organ: pankreas često pošalje signal prije težih komplikacija

BiH

Policajac uhapšen zbog porodičnog nasilja, supruga zadobila teške povrede

Istaknuto

Stručno obrazovanje u TK: Razmjena iskustava s austrijskom delegacijom

Istaknuto

/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 13. novembar

Tuzla i TK

Šahovski turnir za djecu u Centru za kulturu Lukavac

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]