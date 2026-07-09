Tuzla servis: Rođeno je 14 beba

TUZLA SERVIS 09.07.2026.

*** VODOVOD – Vodosnabdijevanje područja Grada Tuzla je uredno bez planiranih obustava.

*** MUP TK – Javni red i mir narušen je jedan put, evidentirano je izvršenje četiri krivična djela, dogodilo se devet saobraćajnih nezgoda.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pružena je 191 zdravstvena usluga.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je šest intervencija.

*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je 12 beba, šest djevojčica i šest dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođene su dvije bebe, jedna djevojčica i jedan dječak.

*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.