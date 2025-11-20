Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno devet beba

Arnela Šiljković - Bojić
Statistika o broju umrlih i rođenih
Foto: Ilustracija

TUZLA SERVIS 20.11.2025.

*** VODOVOD – Uredno vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja.
*** MUP TK – Javni red i mir narušen je jednom, evidentirano je izvršenje osam krivičnih djela, dogodilo se šest saobraćajnih nesreća.
*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 176 zdravstvenih usluga.
*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je šest intervencija.
*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je osam beba, sedam dječaka i jedna djevojčica. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođen je jedan dječak.
*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.
*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.
*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplotne energije.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Tuzla servis: Rođeno je osam beba

Vijesti

Tuzla servis: Uredna isporuka toplotne energije

Istaknuto

Tuzla servis: Uredna isporuka toplotne energije

Istaknuto

Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno je sedam beba

Istaknuto

Tuzla servis: Rođeno je 10 beba u protekla 24 sata

Istaknuto

Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno 9 beba

Tuzla i TK

Saobraćajna nesreća u Tuzli: Povrijeđen pješak kod Doma penzionera

Vijesti

Lakić i Efthymiadou: Primjer Grčke i Bugarske može ubrzati Južnu interkonekciju

BiH

Bećirović u UN-u: Očuvanje dejtonskog poretka i uloga OHR-a ključni za BiH

BiH

Kako provjeriti kazne u BiH, stigla nova aplikacija

Magazin

Koja stolica vas najviše privlači i šta vaš izbor otkriva o vašoj ličnosti?

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]