Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno je osam beba

Nedžida Sprečaković
bebe, porodilište, tuzla servis, servisne informacije
Foto: Porodilište/ Ilustracija

Tuzla servis za 28. novembar 2025. godine, petak:

*** VODOVOD – Uredno vodosnabdijevanje gradskih i prigradskih naselja.
*** MUP TK – Javni red i mir narušen je dva puta, evidentirano je izvršenje pet krivičnih djela, dogodilo se sedam saobraćajnih nesreća.
*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 178 zdravstvenih usluga.
*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je jednu intervenciju.
*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je osam beba, pet dječaka i tri djevojčice. U privatnom porodilištu Plava Medical Group nije bilo porođaja.
*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.
*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.
*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplinske energije.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno sedam beba

Istaknuto

Tuzla servis: Nekoliko naselja bez vodosnabdijevanja

Tuzla i TK

Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno devet beba

Vijesti

Tuzla servis: Uredna isporuka toplotne energije

Istaknuto

Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno je sedam beba

Tuzla i TK

Tuzla servis: Uredno vodosnabdijevanje svih naselja

Sport

NS BiH pred kaznom od 141.000 franaka zbog ponašanja navijača na utakmici u Beču

BiH

Vremenska prognoza: Danas oblačno, nepovoljna i bioprognoza

Vijesti

Ovaj uređaj koji svi imamo u kući troši najviše struje

BiH

Raspisan javni poziv Podrška studentima slabijeg socio-ekonomskog statusa

Istaknuto

/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 27. novembar

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]