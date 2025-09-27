Tuzlaci Damir Alić i Mirza Telalović dobitnici Zlatnih plaketa na Danima advokature FBiH

Na Bjelašnici je danas, u okviru manifestacije “Dani advokature Federacije BiH”, dodijeljeno najviše priznanje u advokaturi – Zlatna plaketa.

Poseban uspjeh zabilježili su tuzlanski advokati Damir Alić i Mirza Telalović, koji su među ovogodišnjim laureatima.

Damir Alić nagrađen je za doprinos kroz rad u Radnoj grupi za izradu Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad advokata, dok je Mirza Telalović prepoznat kao jedan od najuglednijih i najistaknutijih advokata u Federaciji BiH.

Pored njih, Zlatne plakete su uručene i advokaticama Senki Nožiči, Tanji Hadžagić, te članovima Radne grupe Višnji Dizdarević, Erminu Redžiću, Hrvoju Galiću i Elvedinu Alagiću.

Dodjela ovih priznanja smatra se vrhuncem karijere u advokaturi, a nagrade Tuzlacima Aliću i Telaloviću potvrđuju značaj njihovog doprinosa razvoju pravne struke i zaštiti prava građana.