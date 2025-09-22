Tuzlak Armin Mujkanović slavio historijsku pobjedu na „Buzetskim danima 2025“

Bosanskohercegovački vozač brdskih auto-trka Armin Mujkanović upisao je jednu od najznačajnijih pobjeda svoje karijere i novu stranicu historije tuzlanskog i bh. autosporta.

Na prestižnoj utrci „Buzetski dani 2025“, koja važi za vrhunac sezone u brdskim disciplinama i nosi nadimak „Monako brdskih utrka“, najtrofejniji automobilista Tuzle ostvario je vrhunske rezultate. Nastupajući za AKK Fly With Kolman u Hondi Integra Type R, Mujkanović je zauzeo:

prvo mjesto u Otvorenom prvenstvu Hrvatske (generalno),

prvo mjesto u Hrvatskom prvenstvu (generalno),

treće mjesto u CEZ Central European Zone (Grupa 4),

te prva mjesta u klasama B3 i D5.

Ovo je njegova prva pobjeda u Buzetu, što dovoljno govori o značaju i atraktivnosti ove trke.

„Ovo je trenutak o kojem sam dugo sanjao. Napokon pobjeda u Buzetu – staza o kojoj svaki vozač mašta. Ova pobjeda nije samo moja. Vozio sam za svog prijatelja i radnog kolegu Gorana Ligića koji je u petak tragično izgubio život u saobraćajnoj nesreći. Njemu posvećujem ovaj rezultat“, kazao je Mujkanović, vidno emotivan nakon utrke.

Sezonu 2025. obilježili su Mujkanovićevi nastupi u CEZ-u, Hrvatskom prvenstvu i Otvorenom prvenstvu Hrvatske, gdje redovno osvaja podijume i bilježi pobjede.

„Hvala timu, porodici, prijateljima, sponzorima i svima koji su uz mene. Vaša podrška daje mi snagu da budem još bolji i da na svakoj utrci dam svoj maksimum“, dodao je Mujkanović.

„Buzetski dani“ su jedna od najstarijih i najuglednijih brdskih utrka u regiji. Voze se na stazi dugoj više od pet kilometara, s velikim visinskim razlikama i zahtjevnim zavojima. Utrka je bodovana za CEZ i Hrvatsko prvenstvo, a svake godine okuplja najbolje vozače iz cijele Evrope.