Bosna i Hercegovina dobila je novo ime na mapi svjetske inženjerske zajednice. Faruk Šehić, mladi inovator i inženjer iz Tuzle, svojim znanjem i predanošću postao je primjer uspjeha i dokaz da vrhunski stručnjaci mogu stasati i ostati u zemlji.

Nakon što je studije završio na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Tuzli s prosjekom 9,7 na dodiplomskom i 10,0 na master programu, Faruk se zaposlio u JP Elektroprivreda BiH, gdje svojim idejama i inovativnim pristupom doprinosi razvoju elektroenergetskog sektora.

Šehić je već ranije privukao pažnju stručne javnosti kada je 2022. godine osvojio IEEE Innovation Nation BiH s projektom Plastehnik – pametnim plastenikom koji automatizuje rad u poljoprivredi i smanjuje potrebu za ljudskim angažmanom. Projekat je predstavljen kao spoj tehnologije i održive proizvodnje, a Faruku je donio status jednog od najperspektivnijih mladih inovatora u zemlji.

Njegov najnoviji uspjeh je naučni rad „Conceptual Model for Earth Fault Detection in Radial Medium-Voltage Power Systems“ prihvaćen je za prezentaciju na prestižnoj konferenciji IEEE PES ISGT Europe 2025, koja će se održati na Malti. Riječ je o jednom od najznačajnijih svjetskih događaja u oblasti elektroenergetike, gdje učestvuju vodeći inženjeri, naučnici i istraživači iz cijelog svijeta.

Podršku mladom Tuzlaku uputio je i profesor, inženjer dr. Edhem Čustović, koji je na svom profilu poručio:

“Faruk je dokaz da se i iz Bosne i Hercegovine može graditi globalno prepoznatljiv inženjerski put.”

Faruk Šehić danas predstavlja novu generaciju bh. inženjera, one koji spajaju nauku i praksu, inovacije i odgovornost, pokazujući da uspjeh nije ograničen granicama. Njegova priča inspiriše mnoge mlade ljude da vjeruju u znanje, upornost i ideje koje mogu mijenjati svijet.