Završena 13. Tuzlanska biciklijada

Danas je u Tuzli održana 13. Tuzlanska biciklijada, tradicionalno druženje koje okuplja brojne ljubitelje biciklizma svih generacija.

Manifestacija je trajala od 8 do 15 sati, a organizator je i ove godine bio Biciklistički klub Tuzla uz podršku partnera i prijatelja događaja.

Tuzlanska biciklijada prepoznata je kao jedno od najmasovnijih sportskih okupljanja rekreativaca i profesionalaca u ovom sportu, a cilj joj je promocija zdravih životnih navika, ekologije i kulture vožnje bicikla.

Učesnici su imali priliku uživati u vožnji i druženju, a događaj je protekao u vedroj i sportskoj atmosferi.