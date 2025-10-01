Tuzlanska umjetnica Milica Bilanović finalistkinja Zvono nagrade

Otvaranje izložbe „Nevidljivo tkivo“ u Bihaću

Ovoga petka, 3. oktobra, u 20 sati, u Centru za savremenu umjetnost KRAK u Bihaću, bit će otvorena izložba radova finalista Zvono nagrade, među kojima je i rad tuzlanske umjetnice Milice Bilanović.

Izložba donosi aktuelne umjetničke prakse mladih umjetnika iz Bosne i Hercegovine i stavlja fokus na teme savremenog društva, naslijeđa i identiteta.

Dodatnu vrijednost za tuzlansku umjetničku scenu predstavlja i činjenica da je kustosica izložbe Amra Čebić također iz Tuzle, što potvrđuje značaj umjetnika i stručnjaka iz ovog grada u oblikovanju savremene kulturne scene u Bosni i Hercegovini.

Industrijsko naslijeđe

Tuzlanska umjetnica Milica Bilanović, finalistkinja je ovogodišnje Zvono nagrade, a u svom radu koji će biti dio izložbe „Nevidljivo tkivo“ snažno se oslanja na industrijsko naslijeđe rodnog grada. Kroz višegodišnji umjetnički projekat istražuje napuštene industrijske komplekse postjugoslovenskog prostora, među kojima i tuzlanske, pretvarajući ih u živu umjetničku instalaciju.

Umjetnica transponira biljke iz industrijskih kompleksa Tuzle, Beograda, Čačka i Bihaća, u galerijski prostor, omogućavajući im rast u novom okruženju, oslobođenom od pitanja stečaja, dugova i vlasništva, ujedno se suprotstavlja brisanju kolektivnog sjećanja na historijske činjenice. Rad Industrijske biljke doživljava svoju transformacijsku ulogu, nakon što umjetnica izmjesti samonikle biljke iz kompleksa Kombiteksa, u objekat KRAK centra, kako bi rasle u preporođenom prostoru sa novom društvenom ulogom.

Ostali finalisti i nagrađeni rad

Dobitnica Zvono nagrade je Milena Ivić, koja se radom „Pisma Ireni“ bavi temom nasilja nad ženama i institucionalnog poretka. Pavle Golijanin istražuje porodično naslijeđe kroz zanatske predmete i dokumentaciju, dok Irma Beširević kroz fotografiju i video propituje ovisnost o digitalnim tehnologijama i modele društvenog nadzora.

O Zvono nagradi

Zvono nagrada dodjeljuje se jednom godišnje na osnovu javnog konkursa i nezavisnog stručnog žiriranja. Smatra se najznačajnijom nagradom u Bosni i Hercegovini namijenjenom mladim umjetnicima i umjetnicama, a njen glavni sadržaj podrazumijeva dvomjesečni rezidencijalni boravak u Residency Unlimited u New Yorku. Od uspostavljanja 2006. godine, nagrada je postala vrijedna profesionalna referenca i motivacija za posvećenost umjetničkom zvanju. Dio je šire mreže Young Visual Artist Award (YVAA), koja povezuje 12 zemalja Centralne i Istočne Evrope, a realizuje se u partnerstvu sa organizacijama Trust for Mutual Understanding i Residency Unlimited iz New Yorka.