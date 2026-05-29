Tuzlanski Kino Centar čeka obnovu, u toku izrada dokumentacije

Kino Centar u Tuzli ponovo je u fokusu javnosti nakon što je iz Gradske službe za prostorno uređenje i zaštitu okoline potvrđeno da su pokrenute aktivnosti koje se odnose na izradu dokumentacije za rehabilitaciju ovog nacionalnog spomenika.

Informacija je dostavljena Gradskom vijeću Tuzla kao odgovor na vijećničko pitanje vijećnika Omera Berbića, koji je tražio pojašnjenje o tome dokle se došlo s ranije najavljenom rekonstrukcijom fasade i rehabilitacijom objekta Kino Centar.

Iz nadležne gradske službe naveli su da su nakon potpisivanja ugovora o sufinansiranju izrade projektno-tehničke dokumentacije za historijsku građevinu Kino Centar u Tuzli, između Vlade Federacije BiH, Federalnog ministarstva prostornog uređenja i Grada Tuzla, provedene određene aktivnosti.

Kako se navodi u odgovoru, izvršen je odabir najpovoljnijeg ponuđača za izradu dokumentacije za rehabilitaciju nacionalnog spomenika Kino Centar u Tuzli. U novembru 2025. godine potpisan je ugovor između Grada Tuzla, kao naručioca usluga, i firme “Bosnaing” d.o.o. Sarajevo, kao davaoca usluga.

U januaru 2026. godine Federalnom ministarstvu prostornog uređenja u Sarajevu podnesen je zahtjev za saglasnost za obavljanje prethodnih radova istražnog karaktera na nacionalnom spomeniku Kino Centar u Tuzli, uz prateću dokumentaciju.

Također, rješenjima gradonačelnika Tuzle imenovana su stručna lica koja će učestvovati u obavljanju prethodnih radova istražnog karaktera na objektu, kao i stručni voditelj tih radova.

Prema dostavljenoj informaciji, firma “Bosnaing” d.o.o. Sarajevo trenutno obavlja radove u skladu s potpisanim ugovorom, prvenstveno na prikupljanju podataka koji će biti osnova za izradu dokumentacije za rehabilitaciju nacionalnog spomenika Kino Centar u Tuzli.

Objekat Kino Centar godinama je prepoznat kao važan dio kulturne i urbanističke baštine Tuzle, a najavljene aktivnosti predstavljaju jedan od koraka ka njegovoj obnovi i očuvanju.