U Brđanima pronađeni izgubljeni magarci

U Brđanima su jutros u jednoj privatnoj bašti pronađeni izgubljeni magarci, a vlasnik je pozvan da se što prije javi kako bi ih preuzeo. Prema dostupnim informacijama, u baštu je u ranim jutarnjim satima ušlo pet magaraca, a osoba koja ih je zatekla pozvala je našu redakciju kako ne bi došlo do eventualne štete ili krađe.

Vlasnik se treba javiti sa ličnom kartom radi identifikacije životinja i preuzimanja. Kontakt telefon za svu dalju komunikaciju je 061 886 010.

Ovaj neobičan jutarnji prizor privukao je pažnju mještana, koji se nadaju da će magarci uskoro biti vraćeni svom vlasniku.

