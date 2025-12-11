U Brđanima pronađeni izgubljeni magarci

U Brđanima su jutros u jednoj privatnoj bašti pronađeni izgubljeni magarci, a vlasnik je pozvan da se što prije javi kako bi ih preuzeo. Prema dostupnim informacijama, u baštu je u ranim jutarnjim satima ušlo pet magaraca, a osoba koja ih je zatekla pozvala je našu redakciju kako ne bi došlo do eventualne štete ili krađe.

Objavljen kontakt telefon za dalju komunikaciju

Vlasnik se treba javiti sa ličnom kartom radi identifikacije životinja i preuzimanja. Kontakt telefon za svu dalju komunikaciju je 061 886 010.

Ovaj neobičan jutarnji prizor privukao je pažnju mještana, koji se nadaju da će magarci uskoro biti vraćeni svom vlasniku.