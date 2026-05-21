U Briselu se razgovara o nasljedniku Christiana Schmidta, spominje se italijanski diplomata

U Briselu se danas održavaju konsultacije o izboru novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, koji bi trebao naslijediti Christiana Schmidta.

Prema informacijama „Avaza“, jedno od imena o kojem se razgovara je italijanski diplomata Antonio Zanardi Lendi.

Tokom konsultacija razmijenjeni su stavovi između predstavnika Evropske unije i američke administracije. Kako se navodi, Sjedinjene Američke Države spremne su podržati kandidata oko kojeg se usaglase članice Evropske unije, dok bi, u slučaju da dogovor u Evropi izostane, američka administracija mogla predložiti svog kandidata.

Prema dostupnim informacijama, između Evropske unije i administracije Donalda Trumpa nema otvorenih neslaganja o ovom pitanju, a odluka je za sada prepuštena evropskim partnerima.

Antonio Zanardi Lendi, koji se spominje kao kandidat s većinskom podrškom među članicama EU, tokom diplomatske karijere obavljao je niz važnih funkcija. Radio je u italijanskim ambasadama u Ottawi, Teheranu, Londonu i pri Svetoj Stolici, bio je ambasador Italije u Srbiji i Crnoj Gori, ambasador pri Svetoj Stolici, ambasador u Rusiji i Turkmenistanu, te diplomatski savjetnik predsjednika Italije. Od 2016. godine djeluje kao ambasador Suverenog malteškog reda pri Vatikanu.

Imenovanje novog visokog predstavnika u BiH treba potvrditi Vijeće za provedbu mira.