Christian Schmidt: Presude se moraju poštovati

Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt za Detektor je reagirao na presudu predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, koji je osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane političkog djelovanja.

“Sudske odluke se moraju poštivati”, kratko je poručio Schmidt na upit novinara Detektora.

Apelaciono vijeće Suda BiH potvrdilo je prvostepenu presudu Miloradu Dodiku, predsjedniku Republike Srpske, kojom je osuđen na godinu zatvora za nepoštivanje odluka visokog predstavnika, dok je Miloš Lukić oslobođen krivice.

Dodik je nakon presude poručio da Republika Srpska mora odbiti institucije koje donose odluke protiv ovog entiteta, te da vanredni izbori za predsjednika neće biti održani tokom njegovog djelovanja.

Dodao je da prema Aneksu 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma ne postoji visoki predstavnik koji može donositi odluke zakonske snage. Kazao je da je ukaz koji je on potpisao, potpisan prije stupanja na snagu odluka visokog predstavnika. On je ponavljao rečenice koje je i ranije tokom suđenja, kao i njegova Odbrana, isticao o za njega “nelagalno izabranom” visokom predstavniku Christianu Schmidtu.

“Schmidt je donio odluku kojom je rekao da će se kazna zatvora odrediti svakom onome ko ne poštuje njega. I to je suština. Dakle nije suština ona sama odluka nego pitanje da li mi hoćemo ili nećemo da prihvatimo takvu jednu stvar da može stranac neizabran bez mandata, ovlaštenja da nameće takve stvari. Ako to uradimo onda svi ljudi ovdje koji sjede, samo je pitanje dana kad će biti na dnevnom redu takvih odluka zbog nečega”, kazao je on.

Ranije je iz Državnog suda saopćeno da je Dodik proglašen krivim što je od 1. do 9. jula 2023. u Banjoj Luci, svjesno i znajući da je visoki predstavnik Christian Schmidt donio odluku kojom se sprečava stupanje na snagu Zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH od 1. jula iste godine, kao i odluku kojom se sprečava stupanje na snagu Zakona o izmjeni Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa RS-a, preduzimao radnje s ciljem nastavka zakonodavnog postupka, ne primjenjujući i ne provodeći odluke visokog predstavnika.

On je prvostepenom presudom 26. februara osuđen na godinu dana zatvora, te mu je izrečena mjera sigurnosti zabrane vršenja dužnosti predsjednika RS-a u trajanju od šest godina, od dana pravosnažnosti presude.