U TK više od 67.000 korisnika socijalne zaštite

Međunarodni dan socijalnog rada obilježava se svake godine trećeg utorka u martu, a ove godine taj dan pada 17. marta. Tema ovogodišnjeg obilježavanja naglašava ulogu socijalnog rada u povezivanju ljudi iz različitih zajednica, kultura i sistema s ciljem izgradnje održivije budućnosti.

U Tuzlanskom kantonu poseban fokus stavljen je na značaj održivosti funkcionalnih porodica koje svojim članovima pružaju sigurnost i zaštitu.

Podaci pokazuju da je na području Tuzlanskog kantona evidentan rast broja korisnika prava iz socijalne zaštite, kao i iznosa sredstava koja se za ove namjene izdvajaju iz kantonalnog i federalnog budžeta. Tokom 2025. godine evidentirano je 67.860 korisnika prava iz socijalne zaštite, što predstavlja više od 14 posto ukupnog broja stanovnika u TK.

Ukupan iznos isplaćenih sredstava u 2025. godini iznosio je 172.231.958,9 KM, što je više nego trostruko povećanje u odnosu na 2021. godinu, kada je za ove namjene izdvojeno 56.543.781 KM.

Kada je riječ o zaštiti porodice sa djecom, tokom 2024. godine ukupno je isplaćeno 62.804.821,08 KM, od čega je 42.030.063,56 KM izdvojeno iz kantonalnog, a 20.774.757,52 KM iz federalnog budžeta. U 2025. godini za ove namjene isplaćeno je ukupno 81.365.655,62 KM, pri čemu je iz kantonalnog budžeta izdvojeno 41.146.510,92 KM, a iz federalnog 40.219.144,70 KM.

I pored povećanja finansijskih izdvajanja, bilježi se porast broja porodica u riziku od izdvajanja djece iz porodice, kao i djece čiji je razvoj otežan zbog nepovoljnih porodičnih okolnosti. Kapaciteti ustanova za smještaj djece su popunjeni, a u nekim slučajevima postoje i liste čekanja.

Stručnjaci upozoravaju da je siromaštvo samo jedan od faktora koji utiče na ove probleme, dok značajnu ulogu imaju i kapaciteti porodice i društva da odgovore na izazove u odgoju i zaštiti djece.

Povodom obilježavanja Dana socijalnog rada naglašena je potreba za jačanjem preventivne zaštite porodice, razvojem usluga porodičnih savjetovališta u lokalnim zajednicama te snažnijom saradnjom institucija socijalne, zdravstvene, obrazovne i pravosudne zaštite.

Istaknuta je i važnost djelatnosti socijalnog rada, kao i uloga socijalnih radnika i stručnih timova u pružanju podrške porodicama i zaštiti djece, uprkos izazovima i ograničenim kapacitetima sistema.