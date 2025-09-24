U toku radovi na sanaciji vrelovoda i toplifikaciji dijela Tuzle

Preduzeće „Centralno grijanje“ d.d. Tuzla obavijestilo je javnost da su u toku radovi na sanaciji dijela magistralnog vrelovoda na dionici K4–K6, u blizini poslovnog objekta „Merkator“ i Gimnazije „Meša Selimović“.

Radovi se izvode u dvije faze. Prva faza, koja je obuhvatala dionicu K5–K6, u potpunosti je završena, a teren vraćen u prvobitno stanje. Druga faza, K4–K5, trenutno je u toku – izvodi se tlačno ispitivanje, nakon čega slijedi ugradnja spojnica i završni građevinski radovi. Po završetku i ova dionica, uključujući zelene površine, biće vraćena u prvobitno stanje.

Iz „Centralnog grijanja“ ističu da je završena i prva faza projekta toplifikacije dijela ulice Džindić Mahala. U sklopu ovih radova izvedeni su građevinski i mašinski poslovi na izradi vrelovodnog ogranka u ulici Ludviga Kube, čime su stvoreni uslovi za priključenje novih korisnika na sistem daljinskog grijanja.

Iz preduzeća zahvaljuju građanima na razumijevanju i podršci tokom izvođenja radova.