U toku velika policijska akcija: Na meti članovi organizacije “Panter”

Po nalogu i pod nadzorom tužiteljica Tužilaštva Kantona Sarajevo, istražitelji i pripadnici Specijalne jedinice Uprave policije MUP-a KS, u saradnji s Federalnom upravom policije, SIPA-om te MUP-ovima Unsko-sanskog i Hercegovačko-neretvanskog kantona, rano jutros započeli su akciju kodnog naziva „Kavez“.

Prema informacijama iz Tužilaštva KS, u toku su pretresi na sedam lokacija na području Sarajeva, Mostara i Bihaća, a očekuje se lišenje slobode više osoba povezanih s Udruženjem „Panter“.

Osobe koje su predmet istrage sumnjiče se za više krivičnih djela, među kojima su nasilničko ponašanje, ucjena, neovlašteno snimanje, ugrožavanje sigurnosti i narušavanje nepovredivosti doma.

Istovremeno, policijske agencije tragaju za materijalnim i digitalnim dokazima, uključujući i snimke koji su, prema navodima, počinjeni na štetu djece.

Akcija se provodi uz asistenciju Obavještajno-sigurnosne agencije BiH.