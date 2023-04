U Tuzli obilježen Svjetski dan zdravlja

Svjetski je dan zdravlja. Tim povodom je u tržnom centru u Tuzli organizovano druženje ljekara sa građanima, koji su ih mogli pitati za savjete o svom zdravlju, ali i besplatno izmjeriti pritisak i šećer u krvi.

Senaid Avdić iz Tuzle prilično je zdrav čovjek, ali ima problema sa visokim pritiskom kojeg je dobio nakon što je doživio stres zbog otkaza na poslu. Zbog toga se trudi zdravo se hraniti kako ne bi imao većih problema.

„Hranim se domaće, što sebi supruga i ja proizvedemo to i koristimo, to je uglavnom zdrava hrana. S obzirom da sam u ovoj privatizaciji ostao i bez posla i to se reflektira na zdravlje, opet je dobro“ kazao je Senaid.

A upravo visok pritisak, odnosno hipertenzija spada u kardiovaskularna oboljenja, koja i dalje spadaju među bolesti od kojih građani Tuzlanskog kantona najčešće obolijevaju.

„Da i dalje su one među prvih pet bolesti, a što se tiče hroničnih nezaraznih bolesti, ZZJZ TK ima različite edukacije, na kojima edukujemo stanovništvo o važnosti zdravlja, edukujemo i treću životnu dob“ , kazao je Sadam Ibrahim Zaed, doktor u Zavodu za javno zdravstvo TK.

A danas su edukovali i građane koji su se zatekli u tržnom centru. Osim savjeta o zdravlju koje su mogli dobiti od ljekara, oni koji su se zatekli na obilježavanju Svjetskog dana zdravlja mogli su obaviti i preglede.

„Tema ovog dana je zdravlje za sve, tako da smo došli u RK Tuzlanka da popričamo sa stanovništvom, da im odgovorimo na pitanja koja imaju, te da im izmjerimo pritisak i šećer u krvi“, naglasio je Sadam Ibrahim Zaed, doktor u Zavodu za javno zdravstvo TK

Isti događaj će sutra biti organizovan i u Bingo city centru od 12 sati, gdje će građani također moći izmjeriti pritisak i šećer u krvi, a moći će učestvovati i u plesnom aerobiku.