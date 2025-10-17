U Tuzli postavljene nove pametne saobraćajne kamere koje bilježe i korištenje mobitela tokom vožnje

Jasmina Ibrahimović
Važno obavještenje za vozače: Kamere u svim gradovima!
Foto: RTV Slon (Arhiva)

U Tuzli su ovih dana postavljene nove saobraćajne kamere na nekoliko frekventnih lokacija u gradu.

Ove moderne kamere ne bilježe samo prekoračenje brzine, već i druge prekršaje poput korištenja mobitela tokom vožnje ili nevezivanja sigurnosnog pojasa.

Trenutno su kamere postavljene na kružnom toku Slatina, te na raskrsnicama kod Mejdana, Robne kuće Tuzlanka, i kod mosta s kipovima. U narednom periodu očekuje se instalacija slične opreme na drugim semaforima i kružnim tokovima u gradu.

Ova modernizacija predstavlja nastavak ulaganja u pametan saobraćajni nadzor, koji već uključuje kamere za automatsko prepoznavanje neregistrovanih i ukradenih vozila. Cilj je smanjenje broja saobraćajnih prekršaja i povećanje bezbjednosti na tuzlanskim ulicama.

pročitajte i ovo

Vijesti

Pogledajte kako će se od 2026. godine obračunavati penzije u Federaciji BiH?

Kultura

Revijalna večer 17. Festivala sevdalinke: Tuzla je disala u ritmu sevdaha i sjećanja na Halida Bešlića

Vijesti

Bećiroviću uručena Memorijalna mediteranska nagrada Ujedinjenih država svijeta

Istaknuto

Vatrogasci Tuzlanskog kantona gasili pet požara u protekla 24 sata

In Memoriam - RTV Slon

Preminuo Ace Frehley, legendarni gitarista i suosnivač grupe Kiss

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]