U Tuzli postavljene nove pametne saobraćajne kamere koje bilježe i korištenje mobitela tokom vožnje

U Tuzli su ovih dana postavljene nove saobraćajne kamere na nekoliko frekventnih lokacija u gradu.

Ove moderne kamere ne bilježe samo prekoračenje brzine, već i druge prekršaje poput korištenja mobitela tokom vožnje ili nevezivanja sigurnosnog pojasa.

Trenutno su kamere postavljene na kružnom toku Slatina, te na raskrsnicama kod Mejdana, Robne kuće Tuzlanka, i kod mosta s kipovima. U narednom periodu očekuje se instalacija slične opreme na drugim semaforima i kružnim tokovima u gradu.

Ova modernizacija predstavlja nastavak ulaganja u pametan saobraćajni nadzor, koji već uključuje kamere za automatsko prepoznavanje neregistrovanih i ukradenih vozila. Cilj je smanjenje broja saobraćajnih prekršaja i povećanje bezbjednosti na tuzlanskim ulicama.