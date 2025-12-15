U Tuzli preminula sutkinja Kantonalnog suda Jasna Sarajlić

Preminula je sutkinja Kantonalnog suda u Tuzli Jasna Sarajlić, koja je preminula 13. decembra 2025. godine.

Komemorativni skup povodom smrti uvažene sutkinje Jasne Sarajlić bit će održan danas s početkom u 12 sati, u maloj sali Bosanskog kulturnog centra u Tuzli.

Kuća žalosti nalazi se na adresi Pašage Mandžića broj 25, četvrti sprat. Dženaza-namaz će se klanjati ispred Džindijske džamije poslije ikindije-namaza u 13.52 sata, a ukop će se obaviti na Gradskom groblju Trnovac u Tuzli.

Povodom ovog nenadoknadivog gubitka, porodici, rodbini i prijateljima sutkinje Jasne Sarajlić iskreno saučešće uputio je kolektiv Kantonalnog suda u Tuzli.