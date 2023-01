Udruženje kardiologa BiH: Familijarna hiperholesterolemija – genski poremećaj povišenih masnoća u krvi

Udruženje kardiologa BiH pokrenulo je kampanju podizanja svijesti o familijarnoj hiperholesterolemiji – FH, koja je genski poremećaj povišene masnoće u krvi. Bolest se može manifestirati od rođenja, često ostaje neprepoznata, a pojava kardiovaskularnih oboljenja unutar jedne obitelji gdje svi imaju višestruko povišene masnoće u krvi pobuđuje sumnju na FH.

Predsjednica Udruženja kardiologa BiH prof.dr. Zumreta Kušljugić izjavila je za Fenu da je cilj Udruženja kardiologa u BiH podići svijest građanstva na to oboljenje, pomoći porodicama da ga prepoznaju i adekvatno liječe.

Udruženje kardiologa BiH realizirat će tu kampanju kroz predavanja, uz pomoć medija i Ministarstva civilnih poslova, nastojati tim bolesnicima dati adekvatne savjete i informirati ih kako spriječiti prerani kardiovaskularni događaj.

Kardiolog u Kantonalnoj bolnici Zenica prof. dr. Belma Pojskić uključena je oko deset godina u međunarodne programe za otkivanje i tretman familijarne hiperholesterolemije, a uža specijalnost su joj povišene masnoće u krvi i sve kardiovaskularne bolesti koje nastaju zbog ateroskleroznog procesa.

Kako pojašnjava, familijarna hiperholestelomenija je nasljedno oboljenje, djeca već na rođenju imaju povišen nivo holesterola, imaju povećani tzv. loši holesterol (LDL), a to se ne vidi. To se, kaže, može prevenirati, odgoditi ili spriječiti. Potrebno je uraditi kompletan panel masnoća u krvi, a ako otkriju takvog pacijenta savjetuju mu zdrave životne stilove, unos više masnoća biljnog porijekla, pojačanu fizičku aktivnost….

– Pravi FH pacijent, uz sve to, mora imati i lijekove. Ti lijekovi su u BiH dostupni, mnogi od njih nisu ni skupi. Stvar je u tome što su ti lijekovi u nekim kantonima dostupniji, poput KS. Pacijenti traže da se izjednači, na nivou cijele države, način njihove zdravstvene zaštite. Lijekovi su neophodni i efikasni – naglasila je.

U BiH nema registra oboljelih od FH, a procjena je da je to u opštoj populaciji oko jedan pacijent na 250 ljudi. Kako je upozorila prof.dr. Pojskić, povišen nivo masnoća u krvi ne boli i to je to što pacijenti zanemaruju. Smatraju da uredne nalaze mogu postići hranom ili dijetom. Ali to je nemoguće, nemoguće je držati dijetu pedeset godina.

Mirza Oruč sudjeluje, u projektu i kampanji Udruženja kardiologa BiH koje se bavi podizanjem svijesti o FH, u dijelu koji se odnosi na organiziranje pacijenata i onih koji spadaju u rizičnu skupinu za to oboljenje koje se može prevenirati i podići kvaliteta njihovog života. On kaže da te osobe u BiH zahtijevaju određene informacije i važno je njihovo organiziranje u udruženje.

-Zaista je značajna ta faza podizanja svijesti pacijenata i osoba iz rizičnih skupina, kao i širenje informacija o tom teškom i problemu raširenom ne samo u BiH nego i globalno. Ključna uloga tog udruženja u nastajanju će biti da podiže svijest, u suradnji sa medicinskim radnicima i nadležnim instiucijama, i omogući pristup dodatnim savjetima i informacijama. To će sigurno doprinijeti i rasterećenju zdravstvenog sistema, ako se prevencija uradi pravovremeno – naglasio je. Formiranje tog udruženje počelo je 2019. godine, u vrijeme pandemije COVID-19, a plan im je da nastave sa tim aktivnostima.

Udruženje kardiologa BiH realizira kampanju za podizanje svijesti o familijarnoj hiperholesterolemiji uz podršku Europskog udruženja za aterosklerozu, au Sarajevu su upriličili simpozij za studente i ljekarne. Slične skupove održavat će se u drugim gradovima diljem države.

RTV Slon/FENA