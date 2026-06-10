UEFA: Mundijal kao rezultat dugogodišnjeg ulaganja u bh. fudbal

Bosna i Hercegovina drugi put u svojoj historiji nastupa na Svjetskom prvenstvu, a plasman Zmajeva nije došao slučajno, nego kao rezultat višegodišnjeg rada, ulaganja i planskog razvoja fudbala u našoj zemlji.

Bh. fudbal decenijama je prepoznat po velikim talentima. Od perioda bivše Jugoslavije pa do danas, brojni igrači i treneri porijeklom iz Bosne i Hercegovine ostavili su snažan trag u evropskom fudbalu.

Na Svjetskom prvenstvu 2026. godine među selektorima su i dvojica Bosanaca, Vladimir Petković, koji vodi Alžir, te Sergej Barbarez, selektor Bosne i Hercegovine. Upravo je Barbarez predvodio Zmajeve kroz uspješne kvalifikacije koje su završene dramatičnim pobjedama nakon penala protiv Velsa i Italije.

Barbarez je u reprezentaciju donio novi pristup, zasnovan na jasnim ciljevima, disciplini, organizaciji i zajedništvu. Iako tim ima pojedince poput Esmira Bajraktarevića, Amara Dedića, Kerima Alajbegovića i Edina Džeke, snaga ove reprezentacije prije svega leži u kolektivu.

Napredak se vidi i izvan terena. Novi administrativni kadar u NSBiH radio je na jačanju sistema, boljoj organizaciji i stvaranju pozitivnije atmosfere oko reprezentacije i domaćeg fudbala. Poseban fokus stavljen je na infrastrukturu, razvojne projekte i podršku klubovima i nacionalnim selekcijama.

Veliku ulogu u tome imala su ulaganja u terene i trening centre, posebno kroz UEFA HatTrick program. Među najvažnijim projektima je Trening centar NSBiH u Zenici, koji je obnovljen i danas služi za pripreme reprezentacija, utakmice omladinskih i ženskih selekcija, ali i za razvoj novih generacija.

Značajan korak napravljen je i kupovinom te obnovom Kuće fudbala u Sarajevu, čime su poboljšani uslovi za rad Saveza. Uz to, postavljanje hibridnih terena na stadionima klubova Premijer lige BiH podiglo je kvalitet domaćeg takmičenja i stvorilo bolje uslove za igrače.

Ipak, naredni izazov je da uspjeh ove generacije ne ostane izdvojen slučaj. Bosna i Hercegovina mora nastaviti graditi sistem koji će stvarati nove reprezentativce, kroz jače klubove, bolju edukaciju trenera i veća ulaganja u mlade igrače.

Plasman na Svjetsko prvenstvo zato nije samo sportski rezultat, nego dokaz da Bosna i Hercegovina ima fudbalsku tradiciju, talenat i navijačku strast, ali i da kroz ozbiljne projekte može graditi temelje za buduće uspjehe.

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