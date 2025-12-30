Unutrašnja trgovina: Mnoge mjere donesene u 2025. godini

Unutrašnja trgovina u Federaciji Bosne i Hercegovine tokom 2025. godine prošla je kroz niz značajnih promjena, nakon što je Federalno ministarstvo trgovine provelo mjere i zakonske reforme usmjerene na stabilnost tržišta, zaštitu potrošača i usklađivanje s evropskim standardima.

Zaključavanje cijena kao odgovor na poremećaje na tržištu

Jedna od najznačajnijih mjera bila je zaključavanje cijena osnovnih životnih namirnica, prehrambenih i higijenskih proizvoda, kao i cijena peleta. Odlukom Vlade FBiH, maksimalna veleprodajna cijena peleta ograničena je na 480 KM plus PDV po toni, dok je maloprodajna cijena postavljena na 540 KM plus PDV, a mjera važi do kraja godine.

Federalni ministar trgovine Amir Hasičević istakao je da je cilj ovih odluka očuvanje životnog standarda građana i sprječavanje naglih poskupljenja, uz napomenu da su cijene javno dostupne na internet stranici ministarstva.

U februaru su dodatno zaključane cijene 65 osnovnih prehrambenih i higijenskih proizvoda, a inspekcijski nadzori, prema riječima ministra, pokazali su visok stepen poštivanja odluka, uz mogućnost produženja mjera i revizije liste artikala.

Zakonska reforma trgovinskog sektora

Paralelno s kontrolom cijena, unutrašnja trgovina je unaprijeđena kroz pripremu ključnih zakona, Zakona o unutrašnjoj trgovini, Zakona o zaštiti potrošača, Zakona o kontroli cijena i Zakona o e-trgovini. Ovim paketom započeta je sveobuhvatna reforma trgovinskog sektora u Federaciji BiH.

Kako je naglašeno, osnovni cilj je da potrošači u Federaciji BiH imaju ista prava kao i potrošači u Evropskoj uniji, uz potpuno usklađivanje s relevantnim evropskim direktivama.

Online trgovina pod većom kontrolom

Poseban fokus stavljen je na e-trgovinu, sektor u kojem je do sada zabilježen najveći broj zloupotreba. Novi Zakon o e-trgovini po prvi put sistemski uređuje online prodaju, obuhvatajući i dostavne službe, uz obavezno vođenje evidencije pošiljki.

Na ovaj način, kako navode iz ministarstva, jača se zaštita potrošača, smanjuje siva ekonomija i osigurava bolja kontrola tokova novca u digitalnoj trgovini.

Neradna nedjelja i kretanje prometa

Govoreći o Zakonu o unutrašnjoj trgovini, koji je u javnosti najčešće povezivan s neradnom nedjeljom, ministar je naveo da statistički podaci pokazuju rast ukupnog prometa od 5,83 posto, što ukazuje da nije došlo do pada potrošnje, već do njene preraspodjele na ostale dane u sedmici.

Veća prava potrošača i transparentnije cijene

Novi Zakon o zaštiti potrošača donosi dodatne obaveze za trgovce, uključujući uvođenje uređaja za provjeru cijena u prodajnim objektima većim od 400 kvadratnih metara, kao i elektronske deklaracije proizvoda putem QR koda.

Cilj ovih mjera je da potrošači prije same kupovine imaju jasne i tačne informacije o cijeni i proizvodu, bez nejasnoća i skrivenih troškova.

Strategija razvoja trgovine do 2031. godine

Federalno ministarstvo trgovine izradilo je i Strategiju razvoja trgovine FBiH za period 2025–2031. godine, kojom se planira jačanje domaće proizvodnje, smanjenje sive ekonomije, razvoj bezgotovinskog plaćanja i bolji pristup evropskim fondovima.

U narednom periodu fokus će biti na provedbi usvojenih zakona kroz podzakonske akte, kao i na pripremi novih zakonskih rješenja, uključujući zakone o slobodnim zonama i stvaranje povoljnijeg okruženja za strana ulaganja.