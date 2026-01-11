Upozorenje građanima: Opasnost od obrušavanja snijega i ledenica s krovova

Zbog niskih temperatura i snježnih padavina, na mnogim stambenim i poslovnim objektima dolazi do formiranja ledenica, koje mogu predstavljati ozbiljnu opasnost po sigurnost građana.

Nadležne službe upozoravaju na povećan rizik od obrušavanja snijega i ledenica s krovova, nadstrešnica i drugih dijelova objekata, posebno u urbanim sredinama i na frekventnim pješačkim zonama.

Građanima se savjetuje da izbjegavaju kretanje i zadržavanje u neposrednoj blizini objekata s kojih postoji mogućnost pada snježnog nanosa ili leda, te da budu dodatno oprezni prilikom kretanja ulicama.

Vlasnici i upravitelji objekata pozivaju se da, u skladu s propisima, uklone snijeg i ledenice kako bi se spriječile eventualne povrede i materijalna šteta.

