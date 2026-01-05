Upozorenje na moguće poplave, bujice i klizišta u slivu Neretve

Federalni hidrometeorološki zavod i Federalna uprava civilne zaštite upozorili su na povećan rizik od izlijevanja voda, bujičnih poplava i klizišta na području sliva rijeke Neretve, usljed obilnih padavina koje se očekuju u narednim danima.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, u saradnji s nadležnim ministarstvima i institucijama, kontinuirano prati hidrometeorološku situaciju te je u stalnoj komunikaciji sa svim relevantnim službama na području Federacije BiH. Javnost se redovno i pravovremeno informiše o razvoju situacije, kao i o preporučenim mjerama zaštite.

Federalni hidrometeorološki zavod danas je izdao Obavijest o mogućim poplavama, bujicama i klizištima na slivu Jadranskog mora. Posebno su istaknuta rizična područja sliva Trebižata, kao i ostale pritoke rijeke Neretve, gdje postoji mogućnost lokalnog izlijevanja vodotoka iz korita.

Prema najnovijim podacima Evropskog sistema za upozoravanje na poplave (EFAS), dodatni rizik predstavlja i topljenje snijega, zbog čega je moguće izlijevanje rijeke Neretve i njenih pritoka na gornjem i srednjem toku, naročito u području Jablaničkog jezera.

Federalna uprava civilne zaštite je još 3. januara 2026. godine upozorila na realnu opasnost od posljedica obilnih kišnih padavina, a u novom saopštenju objavljenom danas, 5. januara, ponovo je uputila preporuke nadležnim organima civilne zaštite, javnim preduzećima i institucijama.

Preporučuje se stavljanje svih raspoloživih snaga i sredstava u stanje povećane pripravnosti, provođenje preventivnih mjera zaštite ljudi i imovine, pojačan nadzor vodotoka i kritičnih tačaka, priprema mehanizacije i opreme za hitne intervencije, te stalna komunikacija i koordinacija sa Federalnom upravom civilne zaštite. Posebne preporuke upućene su i Javnom preduzeću Ceste Federacije BiH, kao i agencijama za vodna područja slivova rijeke Save i Jadranskog mora.

Vlada Federacije BiH poziva građane da redovno prate zvanične izvještaje Federalnog hidrometeorološkog zavoda i Federalne uprave civilne zaštite te da postupaju u skladu s izdatim upozorenjima i preporukama.