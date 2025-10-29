Izuzetno snažan uragan Melissa stigao je do Kube nakon što je dan ranije poharao Jamajku, ostavljajući iza sebe veliku materijalnu štetu i prekide u snabdijevanju električnom energijom i internetom. Riječ je o najsnažnijoj oluji koja je ikada pogodila ovu otočnu zemlju.

Prema posljednjim informacijama, zasad nema potvrđenih smrtnih slučajeva, ali vlasti i humanitarne organizacije upozoravaju da bi broj stradalih mogao rasti kako se uspostavi komunikacija s najpogođenijim područjima. Humanitarne službe poručuju da se “spremaju na najgore”, dok su spasioci na terenu i dalje u potrazi za povrijeđenima i nestalima, pise Index.hr.

Uragan Melissa jutros je zahvatio kopno Kube u blizini grada Santiago de Cuba, s vjetrovima koji su u trenutku udara dostizali brzinu od 193 kilometra na sat. Američki Nacionalni centar za uragane saopćio je da je brzina vjetra sada nešto manja – oko 185 kilometara na sat – ali Melissa i dalje spada u treću kategoriju po snazi.

Premijerka Barbadosa Mia Amor Mottley izrazila je solidarnost sa pogođenim državama, poručivši da Karibi stoje zajedno u ovim teškim trenucima. “Mi smo jedno karipsko područje i zajedno ćemo prebroditi ovu krizu”, navela je Mottley u objavi na društvenoj mreži X, dodavši da su u molitvama i sve druge zemlje koje bi mogle biti pogođene olujom.

Uragan Melissa nastavlja se kretati prema Bahamima i Bermudima, a meteorolozi upozoravaju da bi u narednim danima mogao izazvati nove probleme na širem području Atlantika.

Ravnatelj Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Ivan Güttler, objasnio je da su sve snažniji uragani posljedica povećanja temperature mora, što je globalni trend. Iako se broj oluja smanjuje, one koje se formiraju sve češće dostižu najviše kategorije snage.