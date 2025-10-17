Uronite u pharmaverse i istražite apotekarstvo Sarajeva iz 19. stoljeća u Muzeju farmacije

Muzej farmacije iz Sarajeva je obilježio treću godišnjicu, a od svog osnivanja 2022. godine, posvećen je promociji historije farmacije Bosne i Hercegovine, njenom očuvanju i predstavljanju stručnoj i široj javnosti.

U dosadašnjem radu, kontinuirano obogaćuje stalnu postavku novim i zanimljivim eksponatima, zbog čega se posjetioci rado vraćaju, jer pri svakoj ponovnoj posjeti imaju priliku vidjeti i neki novi predmet.

Od danas, posjetiocima će biti dostupno iskustvo virtualne realnosti kroz aplikaciju „VR iskustvo apotekarstva Sarajeva“. Aplikacija nudi jedinstveno interaktivno iskustvo i uvid kako su izgledale prve moderne apoteke u Sarajevu iz 19. stoljeća, a čiji vlasnici su bili Eduard Plejel i Hinko Šlezinger.

Osim zanimljive priče o razvoju apotekarstva, uvida u arhitekturu starih apoteka te izgleda njihovog enterijera, posjetioci i korisnici aplikacije moći će saznati koji je bio telefonski broj apoteke iz 19. stoljeća, kako su farmaceuti sarađivali da bi pacijentu osigurali traženi preparat te kako je izgledalo pakovanje i šta je to „Sarajevska pomada“.

Aplikacija je razvijena u saradnji s Udruženjem Digi.ba, a uz podršku Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo, Turističke zajednice Kantona Sarajevo te partnera – kompanije Bosnalijek. Na ovaj način je dodatno obogaćen sadržaj Muzeja, ali i kulturno – turistička ponuda Sarajeva, nudeći posjetiocima mogućnost da putuju kroz vrijeme u pharmaverse – farmaceutski metaverzum – korištenjem savremene tehnologije virtualne realnosti.

Bosnalijek, kao partner i prijatelj, kontinuirano pruža podršku radu Muzeja, potvrđujući svoju lidersku poziciju na tržištu, kao i svoju osjetljivost prema društvu i farmaceutskoj profesiji koju baštini od svog osnivanja.

Osim stalne postavke, u protekle tri godine Muzej farmacije je organizovao nekoliko tematskih izložbi, niz radionica izrade prirodne kozmetike i biljnih čajeva, bio domaćin brojnim grupama učenika i studenata te organizator dvije značajne konferencije, od kojih je posljednja vezana za Ljekaruše – rukopisne zbirke recepata i drugih zdravstvenih informacija.

Nedavno je promovisana knjiga „Compendium Elazari“ – zbirka receptura magistralnih lijekova koje je razvio ugledni apotekar Samuel iz jevrejske porodice Elazar, odajući mu na taj način počast za doprinos farmaciji, ali i zdravstvu te kulturi BiH.

Povodom trećeg rođendana Muzeja farmacije, promovisan je i katalog stalne postavke, tako da posjetioci mogu dio izložbe ponijeti u svoje domove kao trajnu uspomenu ili inspiraciju za ponovnu posjetu.

Važno je istaći kako je Muzej farmacije dio Europske kulturne rute „Historijske apoteke i ljekoviti vrtovi“, ucrtavajući na taj način Sarajevo i BiH na mapu kulturnih ruta kroz promociju bogate zdravstvene kulture i farmaceutskog naslijeđa te nudeći posjetiocima Sarajeva dodatni sadržaj.

Muzej farmacije je moguće posjetiti četvrtkom, petkom i subotom u periodu od 11 do 17 sati, u Štrosmajerovoj ulici na broju 3.