Uskoro počinje isplata penzija

U skladu sa Zakonom o MIO, penzije za mjesec novembar 2025. godine bit će isplaćene preko Jedinstvenog računa riznice Federacije BiH u petak, 5. decembra 2025. godine.

Najniža penzija za novembar iznosi 599,28 KM, zagarantovana 715,21 KM, dok je najviša penzija 2.996,40 KM, priopćio je Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Prosječna penzija korisnika samostalne penzije, kojih je na isplati za novembar 374.570, iznosi 761,74 KM.

Penziju za novembar primit će ukupno 464.203 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 315,6 milijuna KM.