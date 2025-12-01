Uskoro počinje isplata penzija

Jasmina Ibrahimović
Novac/Isplata pomoci/isplata podrske/ Isplata penzija/penzije/ pravila za doprinose/ naknada
Foto: RTV Slon/ Novac, konvertibilna marka

U skladu sa Zakonom o MIO, penzije za mjesec novembar 2025. godine bit će isplaćene preko Jedinstvenog računa riznice Federacije BiH u petak, 5. decembra 2025. godine.

Najniža penzija za novembar iznosi 599,28 KM, zagarantovana 715,21 KM, dok je najviša penzija 2.996,40 KM, priopćio je Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Prosječna penzija korisnika samostalne penzije, kojih je na isplati za novembar 374.570, iznosi 761,74 KM.

Penziju za novembar primit će ukupno 464.203 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 315,6 milijuna KM.

