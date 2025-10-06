Usvojene tri inicijative Lejle Vuković i Smaje Mandžić u Skupštini TK

Na današnjoj sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona jednoglasno su usvojene tri inicijative zastupnika SDA koje će direktno unaprijediti infrastrukturu i kvalitet života građana u tri lokalne zajednice  Gradačcu, Srebreniku i Gračanici.

Prema planu Budžeta Tuzlanskog kantona za 2026. godinu, za rekonstrukciju i adaptaciju Doma zdravlja u Gradačcu bit će izdvojeno oko 1.700.000 KM. Ovaj projekat, kako je istaknuto, ima za cilj poboljšanje zdravstvene usluge i uslova rada medicinskog osoblja u jednoj od najvećih zdravstvenih ustanova na sjeveru kantona.

Drugi usvojeni projekat odnosi se na vodosnabdijevanje Srebrenika, za šta je planirano ulaganje od 2.900.000 KM. Ova investicija trebala bi dugoročno riješiti problem vodosnabdijevanja i osigurati stabilan pristup pitkoj vodi za veći broj domaćinstava.

Treća inicijativa, koja se odnosi na izgradnju kružnog toka u Gračanici, ima za cilj poboljšanje sigurnosti i protočnosti saobraćaja na jednoj od najfrekventnijih saobraćajnica u ovom gradu.

Zamjenica predsjednika Skupštine TK Lejla Vuković i zastupnik Smajo Mandžić, koji stoje iza ovih prijedloga, poručili su da su rezultati današnje sjednice potvrda istrajnog i odgovornog rada u saradnji s građanima i lokalnim zajednicama.

– Svaka od ovih inicijativa potekla je iz realnih potreba koje su nam građani direktno prenijeli. Naš zadatak je da njihov glas pretočimo u konkretne projekte, i drago nam je što su danas dobili podršku Skupštine – istakli su Vuković i Mandžić.

