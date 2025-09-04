Utakmica U21 BiH sa Izraelom bez publike

Susret mladih nogometnih reprezentacija Bosne i Hercegovine i Izraela ovog petka u Mostaru bit će odigran bez prisustva gledatelja.

„Sukladno sigurnosnoj procjeni i u saradnji s organizatorima sportskog događaja, Policijska uprava Mostar donijela je rješenje da se nadolazeća nogometna utakmica između mladih reprezentacija BiH i Izraela na stadionu HŠK Zrinjski odigra bez prisustva gledatelja“, navodi se u saopšetnju MUP-a HNK-a.

Ova utakmica označit će početak kvalifikacija za U21 Evropsko prvenstvo 2027. godine u Srbiji i Albaniji, a igra se u petak s početkom u 18 sati.