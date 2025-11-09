Uz ovaj trik, staklo na vratima rerne ponovo će izgledati kao novo

Staklo na vratima rerne jedno je od mjesta u kuhinji koje se najbrže zaprlja. Tokom pečenja, masnoća, mrlje i zapečene naslage stvaraju tvrdokoran sloj prljavštine koji oduzima sjaj rerni i otežava čišćenje. Često se dešava da to područje ostane zapušteno sedmicama, pa i mjesecima, a kada se konačno odlučimo očistiti ga, posao zna izgledati naporno.

Ipak, na društvenim mrežama pojavio se jednostavan trik koji može vratiti sjaj staklu rerne za svega nekoliko minuta. Korisnik TikToka Marko podijelio je svoju provjerenu metodu koja traje samo pet minuta, a sve što vam je potrebno jeste soda bikarbona i mokra spužva.

Brzo rješenje uz pomoć sode bikarbone

Marko savjetuje da se staklo rerne pospe sodom bikarbonom, dovoljno da vrata budu potpuno prekrivena. Zatim se mokrim sunđerom utrljava soda po cijeloj površini, sve dok se ne stvori gusta pasta za čišćenje. Ako se pasta ne formira, dodajte još malo vode.

„Ostavite pastu da djeluje oko pet minuta, a zatim je obrišite spužvom – prljavština bi trebala nestati gotovo bez napora“, objasnio je Marko.

Za tvrdokornije mrlje savjetuje da se doda još sode bikarbone, jer ona djeluje kao prirodni abraziv koji razgrađuje masnoću i nečistoće.

Rezultat – rerna kao nova

Nakon što obrišete i osušite staklo, vrata rerne će izgledati poput novih. Soda bikarbona tokom čišćenja apsorbuje mrlje, a dok prelazi iz bijele u smećkastu boju, vidljivo je kako izvlači naslage s površine.

Za razliku od industrijskih sredstava koja sadrže agresivne hemikalije, soda bikarbona je prirodna, sigurna i efikasna alternativa. Iako zahtijeva malo više vremena i truda, pruža odlične rezultate bez štetnih isparenja i oštećenja površina.