Vahid Halilhodžić završio trenersku karijeru

Legendarni bosanskohercegovački nogometaš i trener Vahid Halilhodžić završio je trenersku karijeru.

Sedamdesettrogodišnji Halilhodžić posljednji angažman imao je u francuskom Nantesu, koji je preuzeo u martu, ali nije uspio spasiti od ispadanja iz Lige 1.

Nantes se od popularnog Vahe oprostio na stadionu, uz špalir igrača i aplauze hiljada navijača s tribina. Klub je objavio i snimak oproštaja, uz poruku zahvalnosti za sve godine koje je Halilhodžić proveo u Nantesu.

Tokom oproštaja Halilhodžić nije krio emocije, a na terenu je bio u društvu porodice.

Njegova trenerska karijera počela je početkom devedesetih godina u mostarskom Veležu, nakon čega je 1993. godine otišao u Francusku i preuzeo Beauvais.

U više od tri decenije trenerskog rada vodio je brojne klubove, među kojima su Lille, Rennes, Paris Saint-Germain, Nantes, Raja Casablanca, Trabzonspor, Dinamo Zagreb i Al-Ittihad.

Halilhodžić je posebno poznat i po radu s reprezentacijama. Na Svjetsko prvenstvo odveo je Japan, Obalu Slonovače, Alžir i Maroko, ali je samo Alžir vodio na samom Mundijalu, dok je s ostale tri selekcije saradnju završavao prije početka prvenstva.