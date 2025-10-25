Vatrogasci Tuzlanskog kantona gasili požare u tri općine

Vodostaj na brani Hidroakumulacije Modrac jutros u 07:00 sati iznosio je 196,05 metara nadmorske visine, što je jedan centimetar manje u odnosu na prethodno mjerenje. Tačka preljeva iznosi 200 metara nadmorske visine, a ispust kroz temeljne otvore trenutno iznosi 2,32 m³/s, saopšteno je iz nadležnih službi.

Na regionalnoj cesti R-471 Lukavac–Vijenac–Banovići i dalje se izvode sanacioni radovi, zbog čega se saobraća naizmjenično, jednom trakom uz regulaciju semaforima, svakim danom osim nedjelje, u periodu od 07 do 16 sati.

Tokom proteklog dana profesionalne vatrogasne jedinice (PVJ) imale su više intervencija na području Tuzlanskog kantona.

U Srebreniku, vatrogasci su gasili požar niskog rastinja i deponije smeća u naselju Kuzumovići.

Na području Kalesije, zabilježena je ozbiljna intervencija u naselju Petrovice, MZ Međaš, gdje je gorjela porodična kuća i fabrika namještaja smještena u istom dvorištu.

U Gradačcu, PVJ je intervenisala u MZ Sibovac, naselje Pelengar, gdje je gorjela veća količina paljevine granja. Sve intervencije su uspješno stavljene pod kontrolu i ugašene, potvrđeno je iz vatrogasnih službi.