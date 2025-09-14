Večeras finale Eurobasketa, evo gdje možete gledati

RTV SLON
Fiba

Reprezentacije Njemačke i Turske izborile su plasman u finale Eurobasketa 2025, koje će biti odigrano večeras od 20:00 sati u Rigi. Njemačka je u polufinalu savladala Finsku, dok je Turska bila uvjerljiva protiv Grčke.

Prije finalnog susreta, na programu je i utakmica za treće mjesto. Finska i Grčka će u danas od 16:00 sati odlučivati o bronzanoj medalji.

Za obje reprezentacije plasman u finale predstavlja značajan uspjeh. Njemačka je osigurala svoju četvrtu medalju s evropskih prvenstava – prethodno je osvojila zlato 1993. u Münchenu, srebro 2005. i bronzu 2022. u Berlinu. Turska će, pak, imati priliku da dođe do svoje druge medalje na Eurobasketu, nakon što je 2001. godine na domaćem terenu osvojila srebro.

Finale Njemačka – Turska, kao i utakmica za treće mjesto između Finske i Grčke, bit će emitovani uživo na kanalima Sport Kluba i Arene Sport.

