Večeras Lejletur-regaib mubarek noć, evo zašto se obilježava

Lejletur-regaib je mubarek noć u islamu koja nastupa uoči prvog petka u mjesecu redžebu i smatra se jednom od duhovno najznačajnijih noći u godini. Ova noć označava početak blagoslovljenog razdoblja koje vodi ka ramazanu i ima posebno mjesto u islamskoj tradiciji i duhovnom životu muslimana.

Naziv Lejletur-regaib dolazi od arapske riječi regaib, koja znači obilje darova, milosti i Božije dobrote. Zbog toga se u narodu često naziva i Noć želja, jer vjernici vjeruju da su dove u ovoj noći posebno primljene i da Allah otvara vrata Svoje milosti onima koji Mu se iskreno obraćaju.

Prema islamskoj predaji, ova noć se veže za događaj kada je hazreti Amina osjetila da je zanijela Poslanika Muhammeda, alejhi selam. Zbog toga Lejletur-regaib ima snažnu simboliku početka, nade i Božijeg odabira, jer je upravo u tom trenutku započelo poslanje koje će kasnije promijeniti tok ljudske historije.

Lejletur-regaib je važna i zato što se nalazi u mjesecu redžebu, jednom od četiri sveta mjeseca u islamu. Redžeb je mjesec u kojem se vjernici pozivaju na pojačani ibadet, činjenje dobra, traženje oprosta i pripremu za dolazak ramazana. U ovom mjesecu obilježava se i Lejletul-miradž, noć Poslanikovog uzdignuća, što dodatno potvrđuje njegovu posebnost.

U islamskoj tradiciji prenosi se da je Poslanik Muhammed, alejhi selam, na početku mjeseca redžeba učio dovu u kojoj je molio Allaha da podari bereket u redžebu i ša'banu i da omogući doček ramazana. Time je ukazano na važnost ovog perioda kao duhovne pripreme i unutrašnjeg preispitivanja.

Lejletur-regaib je prilika da se vjernici okrenu sebi, poprave odnose s drugima, zatraže oprost za učinjene greške i upute dove za zdravlje, mir i blagodat u porodici. Ova noć podsjeća da je prava vrijednost u iskrenoj vjeri, čistom srcu i djelima koja ostavljaju trag dobra, a ne u materijalnim stvarima koje su prolazne.

Zbog svega toga, Lejletur-regaib se smatra noći nade, početka i Božije milosti, noći u kojoj vjernici obnavljaju svoju vezu s Bogom i započinju duhovni put ka ramazanu.