Večeras se bira sportista godine Tuzlanskog kantona

Jasmina Ibrahimović

Manifestacija „Izbor sportiste godine 2025.“ bit će održana večeras, u četvrtak 29. januara 2026. godine, u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona u Tuzli, koji je i ove godine domaćin ovog tradicionalnog sportsko-kulturnog događaja.

Izbor sportiste Tuzlanskog kantona održava se 32. put, a tokom večeri bit će dodijeljena priznanja u 15 kategorija, čime će biti predstavljeni najbolji sportisti, sportski kolektivi i sportski radnici koji su u protekloj godini ostvarili zapažene rezultate.

Pored svečanog dijela dodjele nagrada, manifestaciju će upotpuniti i bogat muzičko-scenski program koji na jedinstven način spaja muziku, glumačke performanse, ples i sport, a u kojem nastupaju: Vokalni ansambl Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona, Plesni studio Sandoval Tuzla sa svojom najtrofejnijom hip-hop grupom Black Illusion Crew, glumci Melisa Smajić i Mirza Mujagić, te freestyle fudbaler Mad Delić.

Manifestacija će biti emitovana u direktnom prijenosu na RTV Tuzlanskog kantona, čime će i šira javnost imati priliku pratiti ovaj značajan sportski događaj.

Organizator manifestacije je Sportski savez Tuzlanskog kantona, uz podršku Ministarstva za kulturu, sport i mlade TK, pokrovitelj je Vlada Tuzlanskog kantona, dok je BKC TK suorganizator događaja.

Program počinje u 20.00 sati, a ulaz je slobodan.

