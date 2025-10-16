Mehmed Baždarević preuzima funkciju predsjednika žirija 25. Izbora najboljeg sportiste BiH

Mehmed Baždarević, jedan od najpoznatijih fudbalera Bosne i Hercegovine i bivše Jugoslavije, imenovan je za predsjednika žirija 25. Izbora najboljeg sportiste Bosne i Hercegovine, u organizaciji „Nezavisnih novina“ i Radio-televizije BiH.

Bivši selektor fudbalske reprezentacije BiH svojim iskustvom i autoritetom dodatno će potvrditi značaj i relevantnost ovog tradicionalnog izbora, koji već četvrt vijeka prepoznaje najbolje sportske rezultate u zemlji.

„Hvala organizatorima, ‘Nezavisnim novinama’ i BHRT-u, koji godinama grade tradiciju nagrađivanja i prepoznavanja najboljih ambasadora naše zemlje. Čast je i zadovoljstvo, ali i velika obaveza i odgovornost. Siguran sam da će nagrade ove godine otići u prave ruke“, izjavio je Baždarević.

On je naglasio da dugovječnost manifestacije i imena ranijih nagrađenih sportskih velikana nameću obavezu preciznog i profesionalnog odlučivanja. „Sport je egzaktan, rezultat je egzaktan. Na nama je da ga prepoznamo i nagradimo, te motivišemo mlade sportiste da ulažu trud i odricanja na putu do vrhunskih rezultata“, dodao je.

Svečana manifestacija biće održana 22. decembra u Kongresnoj dvorani hotela Holiday u Sarajevu, s početkom u 20 sati, uz direktan prenos na BHT 1 i portalu nezavisne.com.

Prva sjednica žirija planirana je početkom novembra u Sarajevu, dok će druga biti održana u drugoj polovini mjeseca u Banjaluci. Partner manifestacije je Olimpijski komitet BiH, a članovi žirija su predstavnici medija iz Bosne i Hercegovine.

Mehmed Baždarević nastavlja bogatu tradiciju prethodnih predsjednika žirija, među kojima su Milorad Karalić, Miroslav Ćiro Blažević, Sergej Barbarez, Ivica Osim, Dušan Bajević, Amel Tuka i mnogi drugi istaknuti bh. sportski radnici.