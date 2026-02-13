Večeras u Tuzli izložba i dodjela nagrada za sportsku fotografiju godine „Tomislav Trojak“

Jasmina Ibrahimović

Zatvoren je konkurs za Izbor najbolje sportske fotografije godine „Tomislav Trojak“, na koji je ove godine pristiglo 48 fotografija od 26 autora iz Bosne i Hercegovine i inostranstva, a organizatori najavljuju izložbu i dodjelu nagrada u Tuzli.

Deveto izdanje manifestacije bit će održano u petak, 13. februara u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona, sa početkom u 18 sati, kada će biti otvorena izložba odabranih radova i uručene nagrade najuspješnijim autorima.

Na konkurs su se prijavili fotografi iz više gradova BiH, među kojima su Tuzla, Sarajevo, Zenica, Banja Luka, Mostar, Bihać, Bugojno, Gračanica, Trebinje i Mrkonjić Grad, kao i učesnici iz Hrvatske i Njemačke. Među prijavljenima su i afirmisana imena regionalne sportske fotografije.

Izbor najbolje sportske fotografije godine „Tomislav Trojak“ tokom prethodnih godina profilisao se kao jedno od značajnijih regionalnih takmičenja u oblasti sportske fotografije, okupljajući autore različitih generacija i pristupa, uz fokus na promociju sporta, umjetničkog izraza i čuvanje sjećanja na Tomislava Trojaka.

U ranijim izdanjima nagrađivani su fotografi iz cijele Bosne i Hercegovine, dok su prošle godine zapažen rezultat ostvarili tuzlanski autori. Partner manifestacije od osnivanja je JU Bosanski kulturni centar TK.

