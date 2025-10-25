Veliki derbi u Živinicama: RK Sloboda večeras gostuje Konjuhu

Večeras će u Živinicama biti odigran kantonalni derbi Premijer lige Bosne i Hercegovine između domaćeg RK Konjuh i RK Sloboda iz Tuzle. Utakmica počinje u 19 sati u Sportskoj dvorani Živinice, a ulaznica za susret iznosi 5 KM.

Riječ je o susretu dugogodišnjih rivala koji svake sezone privlači veliku pažnju ljubitelja rukometa u Tuzlanskom kantonu. Očekuje se borbena utakmica i odlična atmosfera na tribinama, uz podršku brojnih navijača oba kluba.

Za one koji neće biti u mogućnosti pratiti duel iz dvorane, obezbijeđen je direktan prijenos putem YouTube kanala kluba, čime će svi navijači moći uživo pratiti ovaj rukometni spektakl.