Veliki derbi u Živinicama: RK Sloboda večeras gostuje Konjuhu

RTV SLON
Foto: RK Sloboda

Večeras će u Živinicama biti odigran kantonalni derbi Premijer lige Bosne i Hercegovine između domaćeg RK Konjuh i RK Sloboda iz Tuzle. Utakmica počinje u 19 sati u Sportskoj dvorani Živinice, a ulaznica za susret iznosi 5 KM.

Riječ je o susretu dugogodišnjih rivala koji svake sezone privlači veliku pažnju ljubitelja rukometa u Tuzlanskom kantonu. Očekuje se borbena utakmica i odlična atmosfera na tribinama, uz podršku brojnih navijača oba kluba.

Za one koji neće biti u mogućnosti pratiti duel iz dvorane, obezbijeđen je direktan prijenos putem YouTube kanala kluba, čime će svi navijači moći uživo pratiti ovaj rukometni spektakl.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Mladi Egipćanin novo pojačanje RK Sloboda

Sport

Rukometaši Slobode dočekuju ekipu Dervente

Sport

RK Sloboda sutra dočekuje Derventu u Mejdanu

Sport

Povratnici u Premijer ligu savladali Slobodu u Mostaru

Sport

Rukometaši Slobode slavili protiv Goražda

Sport

Rukometaši Slobode večeras protiv Goražda

Politika

Bećirović u Beču: Formiranje Globalne mreže bh. dijaspore važan iskorak u povezivanju dijaspore i domovine

BiH

Obilježeno 80. godina Ujedinjenih nacija: Zajedno za mir, održivi razvoj i ljudska prava

Sport

Fudbalerke Slobode dočekuju ekipu Brotnjo

Sport

Fudbaleri Slobode sutra na Tušnju protiv Stupčanice

Tuzla i TK

Vlada FBiH izdvojila više od milion KM za sportske objekte u Tuzlanskom kantonu

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]