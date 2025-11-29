Veliki požar u Beogradu na Adi Ciganliji: Izgorjelo više kuća

Foto: Blic.rs

U naselju Partizan na Adi Ciganliji u Beogradu sinoć je izbio veliki požar koji je zahvatio više kuća, kako prenose srbijanski mediji.

Nakon što je vatra sinoć ugašena i stavljena pod kontrolu, naselje je ostalo bez električne energije, pa su brojne porodice, uključujući i one s malom djecom, i dalje bez struje.

Prema dostupnim informacijama, na intervenciji je učestvovalo više vatrogasnih vozila koja su uspjela lokalizovati požar, ali sanacija štete tek predstoji. Nadležne ekipe trenutno rade na uklanjanju posljedica i uspostavljanju napajanja električnom energijom.

Uzrok požara još uvijek nije poznat.

