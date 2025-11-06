Vijeće za djecu FBiH: Postoje ozbiljni propusti u sistemu zaštite maloljetnika

Vijeće za djecu Federacije Bosne i Hercegovine upozorilo je, povodom slučaja seksualne zloupotrebe maloljetnica, da postoji opravdana sumnja na ozbiljne propuste u radu svih institucija koje su trebale biti stub zaštite najranjivijih korisnika u sistemu socijalne zaštite.

Zbog toga se Vijeće obratilo Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona i Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, zahtijevajući hitan inspekcijski nadzor u centrima za socijalni rad i u Domu za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli.

Također, upućen je i zahtjev Parlamentu FBiH, Vladi FBiH i Federalnom ministarstvu pravde za donošenje izmjena i dopuna Zakona o inspekcijama Federacije BiH, kojim bi se uspostavila federalna inspekcija za socijalnu i dječiju zaštitu.

Podsjećaju da je još početkom prošle godine Federalnom ministarstvu pravde dostavljen Nacrt izmjena Zakona o inspekcijama, koji su pripremile interesorne radne grupe imenovane od strane ministra, ali da nije poznato zbog čega taj dokument nije upućen u daljnju proceduru.

Vijeće za djecu FBiH pozvalo je na ispitivanje odgovornosti svih onih koji su propustili da zaštite maloljetnice – od policije i ustanova socijalne zaštite do škola, koje imaju važnu ulogu u prepoznavanju problema u ponašanju i pružanju podrške djeci u riziku.

Kako su istakli, Vijeće nastavlja aktivno raditi na promoviranju i praćenju ostvarivanja prava djeteta, te davanju preporuka i mišljenja u slučajevima koji se tiču zaštite djece.