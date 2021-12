Visoki predstavnik Schmidt odao počast 71 mladom Tuzlaku i Tuzlanki

Visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt danas je posjetio Tuzlu.

Ovo je Schmidtova prva službena posjeta, kako kaže, ovom dinamičnom gradu i upoznavanje sa perspektivama i planovima za razvoj lokalne zajednice i ovog dijela Bosne i Hercegovine.Visoki predstavnik Schmidt tokom pojete Tuzli obišao je i Kapiju , mjesto stradanja tuzlanske mladosti i odao počast 71 mladom Tuzlaku i Tuzlanki čiji su životi i snovi prekinuti 25. maja 1995.Visoki predstavnik poziva političare u BiH da učine sve kako se ovako nešto nikada ne bi ponovilo i da omoguće bolju budućnost za mlade generacije.

Visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt ovom prilikom je rekao -“Za mene je važno dolaziti posjećivati ova i druga ovakva mjesta, kako bi se znalo koja je obaveza međunarodne zajednice i koje su njene obaveze. Ovaj napad i genocid u Srebrenici koji je ubrzo nakon toga uslijedio doveli su do mira, koji je nakon toga sklopljen u Dejtonu. Katastrofalna logika je to da se moraju desiti ovako katastrofalne stvari, pa da ljudi i čovječanstvo moraju shvatiti šta da rade. Ovdje sad nije dozvoljeno se baviti politikom. Ja pozivam sve da se poklone svim žrtvama, bez obzira na to koja je njihova etnička pripadnost ili vjerosipovjest. Treba raditi na tome i prihvatiti odgovornost da se više nikada ne desi ovako, ali evo ipak jedna politička rečenica. Ovdje su poginuli mladi ljudi , mladi koji nisu željeli ništa drugo nego da prožive svoje život, a najgora stvar koja se može desiti je kada život izgube mladi ljudi, koji imaju svoje ideje i planove kako da organizuju svoj život i zbog toga je u BiH za svakog političara najvažnije pitanje nešto drugo. Naime, to pitanje koje treba da postave svi političari je šta ja to mogu uraditi da mladi ljudi u BiH žive u miru i da imaju svoju perspektivu, dakle riječ je o budućnosti i miru i ni o čemu drugom- istakao je Schmidt

“Meni je čast da je Visoki predstavnik posjetio Tuzlu, čast mi je sto smo razgovarali i Visoki predstavnik je odabrao ovo mjesto dakle Visoki predstavnik je odabrao da položimo cvijeće na Kapiji , što je samo po sebi važna poruka Visokog predstavnika građanima BIH i jedno upozorenje da će međunarodna zajednica učiniti sve da se zločin koji je počinjen ovdje, u Srebrenici i drugim gradovima BIH ne smije ponoviti , a oni koji bi to da ponove da moraju biti zaustavljeni.Ja sam kao predstavnik svih građana Tuzle veoma zadovoljan porukama koje mi je prenio Visoki predstavnik u BIH, zaista sam zadovoljan razgovorom i onim što sam čuo, jedino što mogu da kažem je da mi u BIH moramo da uložimo više trud akako bi nam međunarodna zajednica pomogla- rekao je Jamsin Imamović, gradonačelnik Tuzle