BOSS: Vlada FBiH mora isplatiti pomoć i penzionerima sa srazmjernim penzijama!

Selma Jatić
Više od 100.000 penzionera u Federaciji BiH, koji primaju srazmjerne penzije izostavljeno je iz isplate jednokratne pomoći od 100 do 250 KM.
Više od 100.000 penzionera u Federaciji BiH, koji primaju srazmjerne penzije izostavljeno je iz isplate jednokratne pomoći od 100 do 250 KM. Riječ je o kategoriji čija su primanja često manja i od minimalne penzije, zbog čega je ovakav potez Vlade FBiH nepravedan i diskriminirajući, saopćio je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

On je upozorio da Vlada FBiH ne smije praviti razlike među penzionerima, već odmah donijeti odluku o isplati pomoći i korisnicima srazmjernih penzija. U protivnom, naglašava Ajanović, nastavlja se direktna diskriminacija i kršenje Zakona o zabrani diskriminacije BiH.

Odluka kojom su izostavljeni srazmjerni penzioneri, prema njegovim riječima, može imati i obilježja krivičnog djela povrede ravnopravnosti, zbog čega odgovorna lica mogu snositi krivičnu odgovornost.

“Penzioneri s najnižim primanjima nisu građani drugog reda i ne smiju biti prepušteni dodatnom poniženju”, poručio je Ajanović, zahtijevajući od Vlade FBiH hitnu isplatu pomoći i ovoj kategoriji penzionera.

