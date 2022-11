Vlada TK: Na dužnost stupio sekretar Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom

Svečanom zakletvom, položenom pred premijerom Tuzlanskog kantona Irfanom Halilagićem i ministricom pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona Senadom Dizdarević, kako je to predviđeno Zakonom o državnoj službi, danas je na dužnost stupio sekretar Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom TK Muamer Šljivić. Premijer Halilagić je, nakon polaganja zakletve, sekretaru Šljiviću čestitao na izboru, te istakao da izbor na ovu poziciju predstavlja veliku odgovornost, ali da treba biti i izazov za uspostavu pune funkcionalnosti izuzetno bitnog organa uprave. Kako je danas istaknuto Šljivić na ovu poziciju dolazi sa iskustvom pravnika koje je do sada sticao pretežno u realnom sektoru. „Nakon što je Agencija za državnu službu FBiH u cjelosti provela konkursnu proceduru prijema sekretara Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom TK, stvorili smo preduslove za intenzivniji rad ovog tijela. U narednom periodu očekuje nas njegovo kadrovsko jačanje, te iskorištavanje informacionog sistema, kojeg smo osigurali u saradnji sa OSCE-om. U Vladi TK sekretar Šljivić će imati uvijek pruženu partnersku ruku i podršku u prevenciji koruptivnih aktivnosti i borbi protiv korupcije u bilo kojem njenom obliku. To je naše iskreno opredjeljenje“, kazao je danas premijer Halilagić, te Šljiviću čestitao na postavljenu i zaželio mu uspjeh u budućem radu. Sekretar Šljivić se zahvalio premijeru i ministrici na ukazanom povjerenju i pruženoj ruci podrške, te je istaknuo da će mu profesionalizam, marljivost i transparentnost, te zaštita javnog interesa u smislu preveniranja eventualnih koruptivnih aktivnosti, ali i njihovo prijavljivanje nadležnim organima, ukoliko se ustanovi da je do njih došlo biti vodilja pri obavljanju svakodnevnih zadataka.