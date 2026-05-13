Vlada TK u projekte u Kalesiji usmjerila više od 5,1 milion KM

Delegacija Vlade TK, predvođena predsjednicom Skupštine TK Ivanom Mijatović i premijerom Irfanom Halilagićem, boravila je u radnoj posjeti Općini Kalesija, gdje je obišla više projekata finansiranih ili sufinansiranih iz kantonalnog budžeta.

Centralni događaj posjete bilo je svečano otvaranje fiskulturne sale u Osnovnoj školi „Kalesija“, za koju je Vlada TK kroz Program kapitalnih ulaganja od 2022. do 2026. godine izdvojila 506.800 KM. Ukupna dosadašnja ulaganja u ovaj objekat iznose više od 618 hiljada KM.

Tokom posjete predstavljena su i druga ulaganja u obrazovanje i infrastrukturu na području Kalesije. U Osnovnoj školi Tojšići Vlada TK finansirala je rekonstrukciju školskog poligona vrijednu 98.200 KM, dok je za rekonstrukciju krova škole planirano 150.000 KM. Delegacija je obišla i novoizgrađenu dionicu puta u Industrijskoj zoni Kalesija Centar, čiju je izgradnju Vlada TK podržala sa 135.000 KM, kao i Mješovitu srednju školu Kalesija, gdje je za zamjenu podloge u fiskulturnoj sali izdvojeno 112.200 KM.

Premijer Irfan Halilagić istakao je da je Vlada TK u prošloj godini i u prvih pet mjeseci ove godine za projekte na području Kalesije planirala, finansirala ili sufinansirala više od 5,1 milion KM. Prema prezentiranim podacima, u 2025. godini za projekte u Kalesiji usmjereno je 2.551.750 KM, dok je u 2026. godini do sada odobreno 2.576.810 KM.

Poseban dio posjete odnosio se na podršku povratničkim zajednicama. Tokom prijema kod načelnika Općine Kalesija Nermina Mujkanovića potpisan je ugovor o dodjeli 146.341 KM za infrastrukturne projekte u povratničkim mjesnim zajednicama Prnjavor, Bulatovci, Seljublje, Dubnica, Hrasno Gornje i Hrasno Donje.

Sredstva su namijenjena za adaptaciju društvenih prostorija, asfaltiranje putnih i javnih površina, izgradnju i uređenje dječijih igrališta, te unapređenje društvene infrastrukture u povratničkim sredinama.

Iz Vlade TK poručeno je da će i u narednom periodu nastaviti ulaganja u lokalne zajednice, s fokusom na projekte koji direktno utiču na kvalitet života građana, posebno u oblastima obrazovanja, putne infrastrukture, vodoprivrede, sporta i podrške povratnicima.