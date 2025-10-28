“Vodovod i kanalizacija” Tuzla predstavlja BiH na kongresu u Bonnu

Ali Huremović
Bosnu i Hercegovinu na ovogodišnjem Globalnom kongresu partnerstava vodovodnih preduzeća (WOP) predstavlja JKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Tuzla, predvođen direktorom mr. sc. Aidom Berbićem, dipl. iur., zajedno s najbližim saradnicima iz različitih sektora preduzeća, Aidom Feukićem (IT sektor), Adisom Kovčićem (ekonomski sektor) i Nedeljkom Ilićem (pravni sektor).

Ovaj međunarodni događaj, koji organizira UN-Habitat putem Globalnog saveza partnerstava vodovodnih preduzeća (GWOPA), okuplja predstavnike vodovodnih sistema, lokalnih i nacionalnih vlada te razvojne partnere iz cijelog svijeta. Kongres je prepoznat kao najvažniji globalni forum posvećen unapređenju vodoopskrbnih i sanitarnih usluga u okviru sistema Ujedinjenih nacija.

Šesto izdanje Globalnog kongresa WOP-a održava se od 27. do 30. oktobra 2025. godine u Bonnu (Njemačka), uz podršku Vlade Njemačke, pod temom “Solidarnost u akciji: Jače komunalne usluge za napredne gradove.”

Ove godine, kongres je dio šire inicijative “Urbani oktobar”, koju vodi UN-Habitat i koja se svake godine obilježava kako bi se istakla važnost održivog urbanog razvoja i odgovorilo na izazove savremene urbanizacije.

Kongres u Bonnu ima za cilj jačanje saradnje i razmjenu iskustava među vodovodnim operaterima, s posebnim naglaskom na inovacije, digitalne alate i otpornost komunalnih sistema. Rezultati susreta doprinijeće globalnim dijalozima unutar UN-a, uključujući pripreme za 13. sjednicu Svjetskog urbanog foruma i Konferenciju Ujedinjenih nacija o vodama 2026. godine, te će podržati provedbu Strategije UN-a za vodu i sanitaciju.

Sudjelovanje tuzlanskog “Vodovoda i kanalizacije” na ovom događaju potvrđuje važnu ulogu preduzeća u regionalnom lancu razmjene znanja i iskustava u oblasti vodosnabdijevanja, te doprinosi jačanju međunarodne prepoznatljivosti Tuzle i Bosne i Hercegovine u sektoru održivih komunalnih usluga.

